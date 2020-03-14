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aksam.com.tr
  • 14 Mart 2020 Cumartesi 11:58
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  • 14 Mart 2020 Cumartesi 11:58

Mikel Arteta ile el sıkışan David Moyes kendisini karantinaya aldı

Mikel Arteta ile el sıkışan David Moyes kendisini karantinaya aldı

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West Ham menajeri David Moyes, herhangi bir belirti göstermemesine rağmen önlem olarak Mikel Arteta ile el sıkıştığı için kendi kendisini tecrit altına aldı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Arsenal menajeri Mikel Arteta ile cumartesi günü oynanan maçta el sıkışan West Ham menajeri David Moyes, herhangi bir belirti göstermemesine rağmen önlem olarak kendi kendisini tecrit altına aldı.

İngiliz basınının haberine göre, 7 Mart'ta Arsenal ile karşı karşıya gelen West Ham'ın menajeri David Moyes, koronavirüs testi pozitif çıkan Arteta'nın elini sıktığı ve yakın temasta bulunduğu için böyle bir karar aldığı İngiliz basını tarafından iddia edildi.

Futbol takımlarındaki koronavirüs testlerinin arka arkaya sonuçlarının çıkmaya başlamasından sonra tecrit ve karantine vakalarının artması bekleniyor.

(Sporx)

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