Mikel Arteta ile el sıkışan David Moyes kendisini karantinaya aldı

Koronavirüs testi pozitif çıkan Arsenal menajeri Mikel Arteta ile cumartesi günü oynanan maçta el sıkışan West Ham menajeri David Moyes, herhangi bir belirti göstermemesine rağmen önlem olarak kendi kendisini tecrit altına aldı.
İngiliz basınının haberine göre, 7 Mart'ta Arsenal ile karşı karşıya gelen West Ham'ın menajeri David Moyes, koronavirüs testi pozitif çıkan Arteta'nın elini sıktığı ve yakın temasta bulunduğu için böyle bir karar aldığı İngiliz basını tarafından iddia edildi.
Futbol takımlarındaki koronavirüs testlerinin arka arkaya sonuçlarının çıkmaya başlamasından sonra tecrit ve karantine vakalarının artması bekleniyor.
(Sporx)
Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, özellikle İtalya'da dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Serie A ekibi Fiorentina, iki futbolcusu ve bir personelinde virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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