Miha Zajc'ın menajerinden transfer açıklaması

AKŞAM

SLOVEN oyun kurucu Miha Zajc’ın temsilcisi Jaka Lucu, İtalyan basınına konuştu. Lucu, “Miha için İtalya’dan birçok teklif geldi. Genoa ve Parma temasa geçti. Çok iyi bir Rus kulübü de. Ancak irademiz Türkiye’de kalmaktan yana. Zajc İstanbul’u çok seviyor. Fenerbahçe, Avrupa düzeyinde harika bir kulüp. Biz burayı bırakmak istemiyoruz. Bu nedenle Zajc’ın İstanbul’da kalacağına eminiz” açıklamasında bulundu. Devre arasında gelen Zajc, 10 maçta 2 kez fi leleri sarstı.