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05 Haziran 2019 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 21:42

Miha Zajc'ın menajerinden transfer açıklaması

Miha Zajc'ın menajerinden transfer açıklaması

Zajc’ın menajeri Lucu: 3 takımdan teklif geldi. Ancak F.Bahçe harika bir kulüp. Burayı seviyoruz.

AKŞAM

SLOVEN oyun kurucu Miha Zajc’ın temsilcisi Jaka Lucu, İtalyan basınına konuştu. Lucu, “Miha için İtalya’dan birçok teklif geldi. Genoa ve Parma temasa geçti. Çok iyi bir Rus kulübü de. Ancak irademiz Türkiye’de kalmaktan yana. Zajc İstanbul’u çok seviyor. Fenerbahçe, Avrupa düzeyinde harika bir kulüp. Biz burayı bırakmak istemiyoruz. Bu nedenle Zajc’ın İstanbul’da kalacağına eminiz” açıklamasında bulundu. Devre arasında gelen Zajc, 10 maçta 2 kez fi leleri sarstı.

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