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  3. Miha Zajc'ın forma isyanı: Çok çalışıyorum, neden bana şans verilmiyor!

Miha Zajc'ın forma isyanı: Çok çalışıyorum, neden bana şans verilmiyor!

Miha Zajc'ın forma isyanı: Çok çalışıyorum, neden bana şans verilmiyor!

Devre arasında scout tavsiyesi ve büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edilen Miha Zajc formayı unuttu.

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Son 3 maçta sadece 29 dakika sahada kalabilen Sloven yıldız bu durum sonrası isyan bayrağını açtı. İdari menajer Volkan Ballı ile görüşme yapan Zajc'ın "İdmanlarda çok iyi çalışıyorum. Neden bana şans verilmiyor?" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Kulislerdeki iddialara göre ise Yanal genç yıldızın transferini hiç istemedi. Ancak scout ekibi ve Comolli'nin baskıları sonrası 'evet' demek zorunda kaldı. Ve bu yüzden Zajc'a soğuk bakıyor.

(Takvim)

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