Miha Zajc resmen Genoa'da

SPOR GÜNDEMİ

Lisans çıkaramayan Kayseri'den altın 3 puan Lisans çıkaramayan Kayseri'den altın 3 puan Süper Lig'in ilk haftasında borçları sebebiyle yeni transferlerine lisans çıkaramayan Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa karşısında 1-0 galip gelerek önemli bir galibiyet elde etti.

Trabzon'un istediği yıldız futbolcuyu Karagümrük kaptı Trabzon'un istediği yıldız futbolcuyu Karagümrük kaptı Süper Lig'e 3-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Fatih Karagümrük'te başkan Süleyman Hurma, transfer gündemlerinde yer alan Lucas Biglia ve Badou Ndiaye'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Biglia transferini yarın açıklamayı planladıklarını belirten Hurma, Ndiaye için de görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

Fener'in 12. transferi bu gece İstanbul'a geliyor Fener'in 12. transferi bu gece İstanbul'a geliyor Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Wolfsburg'un stoperi Marcel Tisserand, bu gece 23:30'da İstanbul'a geliyor.

Albayrak'tan şaşırtan ayrılık iması! 'Kalacak diye bir şey yok' Albayrak'tan şaşırtan ayrılık iması! 'Kalacak diye bir şey yok' Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bir süredir sarı-kırmızılı kulübün transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Okay Yokuşlu ile ilgili olarak, "Okay Yokuşlu'nun kulübü, satmayı veya kiralamayı düşünmüyor” dedi. Albayrak, takımdaki geleceği merak konusu olan Belhanda için de “Belhanda iyi oynadı ancak kalacak diye bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Jack Wilshere 3 yıllığına G.Saray'da! İşte imza parası ve ücreti... Jack Wilshere 3 yıllığına G.Saray'da! İşte imza parası ve ücreti... Galatasaray, West Ham United ile sözleşmesini feshetmek üzere olan İngiliz orta saha Jack Wilshere ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Cimbom, 28 yaşındaki futbolcuya 1 milyon euro imza parası ödeyecek. Jack Wilshere, Galatasaray'dan ilk yıl 1,1 milyon euro, sonraki seneler 2,1 ve 2,3 milyon euro ücret alacak.