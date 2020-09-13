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aksam.com.tr
  • 13 Eylül 2020 Pazar 18:39
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Miha Zajc resmen Genoa'da

Miha Zajc resmen Genoa'da

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DHA

Fenerbahçe, Miha Zajc'in satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığı açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya bir yıllığına kiralandığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya’nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz." denildi.

Zajc, Fenerbahçe'ye Ocak 2019'da 3,5 milyon euroya Empoli'den transfer olmuştu.

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