Miguel Trauco, Beşiktaş'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor

AKŞAM
İtalyan basınındaki son iddiaya göre, Durmusi için girişimler durduruldu. Perulu Trauco öne çıktı. Lazio’nun 25 yaşındaki sol beki Durmusi için talep ettiği bonservis, Beşiktaş’ın karşılayabileceği bir rakam değil.
Calciomercato’daki haberin devamında da Trauco’nun kısa süre içinde Beşiktaş için Türkiye’ye gideceği ve imzayı atacağı bilgisi paylaşıldı.
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Stoper takviyesi için girişimlerini sıklaştıran Sarı-Lacivertliler Mathias Zanka ve kulübü Huddersfield ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Emre Mor’u renklerine katan Galatasaray, dünyaca ünlü Kolombiyalı forvetin işini de bitirdi. 33 yaşındaki futbolcu, Fransız kulübüne, “Kalırsam 12 milyon euro ödeyeceksiniz. Bırakın gideyim” dedi ve sorun çözüldü.
F.Bahçe’nin de peşinde olduğu Mahmut Tekdemir için Beşiktaş’ın teklifi; Lens+bir miktar para. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk onay verirse, iki kulübün başkanı detayları görüşecek.
Lecce, Burak Yılmaz için bir kez daha Beşiktaş’ın kapısını çalacak. İtalyan ekibi, Siyah-Beyazlılara 2 milyon Euro bonservis teklif edecek.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Avusturya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Orman, transfere dair çok çarpıcı ifadeler kullandı.
Werder Bremen ile yollarını ayırıp Fenerbahçe'ye imza atan Max Kruse'nin önce Galatasaray'a teklif edildiği ortaya çıktı.
Beşiktaş’ın sol bek transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.