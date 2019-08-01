Miguel Trauco, Beşiktaş'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor

Beşiktaş’ın sol bek transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

AKŞAM

İtalyan basınındaki son iddiaya göre, Durmusi için girişimler durduruldu. Perulu Trauco öne çıktı. Lazio’nun 25 yaşındaki sol beki Durmusi için talep ettiği bonservis, Beşiktaş’ın karşılayabileceği bir rakam değil.

Calciomercato’daki haberin devamında da Trauco’nun kısa süre içinde Beşiktaş için Türkiye’ye gideceği ve imzayı atacağı bilgisi paylaşıldı.