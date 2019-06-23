Miguel Borja forvete

AKŞAM

FENERBAHÇE, Palmeiras’tan Miguel Borja’yı yoklayacak. Başkan Ali Koç’un da daha önce ifade ettiği gibi; genç olan ancak belli bir tecrübeye sahip oyunculardan bir filtreleme yapan Sarı-Lacivertliler, tam da buna uygun Miguel Borja önerisiyle karşılaştı. 26’lık Kolombiyalı forvet Borja’nın, eski yıldızlardan Deivid tarafından önerildiği aktarıldı. Palmeiras formasıyla bir önceki Libertadores turnuvasında 12 maçta 9 gol atıp kral olan Borja için çalışma yapılıyor.

PALMEiRAS GEMiLERi YAKMIŞTI

Kariyerine 2011’de ülkesinin takımı Deportivo Cali’de start veren Borja, 2014’te İtalyan ekibi Livorno’ya gitti. Buradan bir süre sonra yine ülkesindeki takımlara kiralık gönderildi. 2016’da yine Kolombiya ekibi A.Nacional’de patlamasını yaptı. Brezilya’nın önde gelen ekiplerinden Palmeiras, Borja için 2017’de tam 10 milyon euro ödedi. Yüksek bedellerle transfer yapma geleneği olmayan Palmeiras, Borja için risk almak istedi!..

MUTSUZ VE AYRILMAK iSTiYOR

Bu sezon az süre alan ve takımdan iyice uzaklaşan Borja’nın piyasası da 5 milyon euro civarına geriledi. 26 yaşındaki forvet oyuncusu, kariyerinde yeni bir değişim yapmak istiyor. Oyuncu profili hakkındaki yorumlar da gayet olumlu. 1,83 boyundaki forvetin, sert şurtlar çıkardığı, son vuruşlarda soğukkanlı olduğu ve ikili mücadelelerde de diri kaldığı, ancak agresif yapısı sebebiyle kart görme olasılığının da yüksek olduğu vurgulandı.