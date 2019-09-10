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  3. Michael Schumacher’e Fransa’da kök hücre nakli yapıldı

Michael Schumacher’e Fransa’da kök hücre nakli yapıldı

Michael Schumacher’e Fransa’da kök hücre nakli yapıldı

Michael Schumacher’le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Formula 1 pilotu Schumacher’in gizli bir tedavi için Fransa’ya götürüldüğü öne sürüldü. İddiaya göre, Schumacher’e Fransız bir cerrah tarafından kök hücre tedavisi yapıldı.

Aksam.com.tr

Formula 1 pilotu Michael Schumacher’in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yaklaşık altı yıl önce kayak yaparken kaza geçirerek bitkisel hayata giren Schumacher’in gizli bir tedavi için Fransa’ya götürüldüğü ortaya çıktı.

Le Parisien’de yer alan habere göre, 3 Ocak’ta 50 yaşına giren Schumacher’in Paris’in güneybatısındaki Pompidou hastanesine götürülerek Fransız cerrah Philippe Menasche tarafından kök hücre tedavisine alınacağı bildirildi.

Yedi kez Formula 1 şampiyonluğu bulunan Schumacher, 29 Aralık 2013 tarihinde Fransız Alpleri’nde ailesiyle tatildeyken geçirdiği kaza sonucu kafasından ciddi şekilde yaralanmıştı. Schumacher, kaza sonucunda felç geçirerek konuşamaz hale gelmişti.

Üç ay gibi bir süre komada kalan Schumacher, İsviçre’nin Cenevre Gölü kıyısındaki Gland kentinde bulunan evinde yoğun bakımda bulunuyor.

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