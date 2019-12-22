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  3. Michael Schumacher'in doktorlarından üzen açıklama: Maalesef umutlar azaldı

Michael Schumacher'in doktorlarından üzen açıklama: Maalesef umutlar azaldı

Michael Schumacher'in doktorlarından üzen açıklama: Maalesef umutlar azaldı

2013 yılında kayak yaparken başını kayaya çarpan efsane F1 pilotu Michael Schumacher'in sağlık durumunu yakından takip eden iki doktor, üzücü açıklamayı yaptı. Formula 1'in efsane pilotunun Fransa başkentinde girdiği operasyonu doğrulayan doktor Phillipe Menasche, "Schumacher kök hücre tedavisine girdi. Ancak bu tedavinin en başından beri bir mucize gerçekleşmeyeceği belliydi. Maalesef umutlar azaldı" dedi..

2013 yılında kayak yaparken başını kayaya çarpan efsane F1 pilotu Michael Schumacher'in sağlık durumunu yakından takip eden iki doktor, üzücü açıklamayı yaptı. Formula 1'in efsane pilotunun Fransa başkentinde girdiği operasyonu doğrulayan doktor Phillipe Menasche, "Schumacher kök hücre tedavisine girdi. Ancak bu tedavinin en başından beri bir mucize gerçekleşmeyeceği belliydi. Maalesef umutlar azaldı" dedi.

(Takvim)


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