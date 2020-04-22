Michael O'Neill görevini bıraktı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti.

Yeni Malatyaspor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Covid-19 önlemleri kapsamında evlerinde izolasyon kurallarına uyan onlarca çocuğa forma hediye etti.

Ve Obradovic açıkladı: Yeni sözleşme...

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Sarı-Lacivertlilerle sözleşme yenilediğine dair çıkan haberler hakkında basın açıklaması yayımladı. Başarılı antrenör, “Fenerbahçe'den hiçbir yetkiliyle görüşmem olmadı, bana ulaşan bir teklif yok” dedi.