Michael O'Neill görevini bıraktı

O'Neill, Kuzey İrlanda Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Federasyonla yaptığımız görüşmeler sonucu görevimi bırakmam için doğru zamanın geldiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.
2011 yılında Kuzey İrlanda'yı çalıştırmaya başlayan 50 yaşındaki teknik direktör, 2019'da İngiltere Championship ekibi Stoke City'nin de başına geçmişti.
Loris Karius'un Beşiktaş'la sözleşmesini feshettiği yönündeki haberlere Alman futbolcunun menajerinden yalanlama geldi.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti.
Devre arasında Galatasaray'dan Olympiakos'a giden Emre Mor açıklamalarda bulundu.
Yeni Malatyaspor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Covid-19 önlemleri kapsamında evlerinde izolasyon kurallarına uyan onlarca çocuğa forma hediye etti.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Sarı-Lacivertlilerle sözleşme yenilediğine dair çıkan haberler hakkında basın açıklaması yayımladı. Başarılı antrenör, “Fenerbahçe'den hiçbir yetkiliyle görüşmem olmadı, bana ulaşan bir teklif yok” dedi.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'de ‘Başkan Özel' programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.