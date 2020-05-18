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aksam.com.tr
  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:01
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  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:01

Michael Jordan'ın 35 yıl önce giydiği ayakkabı rekor fiyata satıldı

Michael Jordan'ın 35 yıl önce giydiği ayakkabı rekor fiyata satıldı

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Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane isimlerinden Michael Jordan'ın açık artırmaya çıkarılan imzalı ayakkabısı, 560 bin dolara alıcı buldu.

Jordan'ın 1985'te Chicago Bulls ile NBA'deki ilk sezonunda giydiği imzalı ayakkabının açık artırması, müzayede şirketi Sotheby'ın internet sitesinden gerçekleştirildi.

Koleksiyoner Jordan Geller'ın 2012'den bu yana sahip olduğu ABD'li efsane basketbolcunun maç ayakkabısı, 560 bin dolara alıcı bularak beklenenden yaklaşık 4 kat fazla fiyata satıldı.

Öte yandan, müzayedede satılan bir çift ayakkabı için en yüksek fiyata ulaşılarak rekor kırıldı.

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