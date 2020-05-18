Michael Jordan'ın 35 yıl önce giydiği ayakkabı rekor fiyata satıldı

Jordan'ın 1985'te Chicago Bulls ile NBA'deki ilk sezonunda giydiği imzalı ayakkabının açık artırması, müzayede şirketi Sotheby'ın internet sitesinden gerçekleştirildi.
Koleksiyoner Jordan Geller'ın 2012'den bu yana sahip olduğu ABD'li efsane basketbolcunun maç ayakkabısı, 560 bin dolara alıcı bularak beklenenden yaklaşık 4 kat fazla fiyata satıldı.
Öte yandan, müzayedede satılan bir çift ayakkabı için en yüksek fiyata ulaşılarak rekor kırıldı.
Loris Karius'un ayrılığı sonrası kaleci transferi için girişimlerini sıklaştıran Beşiktaş'ın, Deportes Tolima'da forma giyen file bekçisi Alvaro Montero ile anlaştığı iddia edildi. Kolombiya basınının son dakika olarak geçtiği habere göre, 25 yaşındaki eldiven gelecek sezon Siyah-Beyazlı formayı giyecek.
Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu, 31 yaşındaki milli futbolcu Nuri Şahin'in transferi için girişimlere başladı. Werder Bremen ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncuya telefon açan Emre Belözoğlu, Nuri Şahin'den “Ağabey şu an lige hazırlanıyoruz. Maçlar başlıyor. Sezonu bitirelim konuşuruz” cevabını aldı.
Vedat Muriqi'yi satmaya hazırlanan Fenerbahçe, Nikola Kalinic'i satın alma opsiyonlu kiralamak için görüşmelere başladı. Atletico Madrid, Hırvat golcüyü kadroda düşünmüyor.
Efsane golcü ve teknik adam Ömer Kaner Fenerbahçe'nin ilacini AKŞAM'a açıkladı: “Çubuklunun ruhunu bilen oyuncuların orada olması lazım. Hazır olan oyuncu ve teknik kadro ile devam edilmeliydi. Teknik ekipte çubukluyu giymiş oyuncuların olmasında fayda var. Tabii bu yönetimin tercihi.”
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan kurulunda yaptığı açıklamada transferde yerli piyasaya yöneleceklerini açıklamıştı. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki orta saha Berat Ayberk Özdemir için Gençlerbirliği'ne 2 milyon Euro ve oyuncu teklifi yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, bu transferin gerçekleşmesi halinde Ozan Tufan'a gelen teklifleri de daha rahat değerlendirecek.
Spor Toto Süper Lig'de bir yandan karantina süreci nedeniyle liglere verilen ara devam ederken diğer yandan da takımların transfer çalışmaları devam ediyor.
Cim-Bom'da Luyindama 2 milyon 50, Marcao ise 850 bin euroya forma giyiyor. Bu durum Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı, bu futbolculara ilgi arttı.