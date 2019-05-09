Michael Frey ligin son haftasına yetiştirilmeye çalışılıyor

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 grupta pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenman, üç takım halinde dar alanda dönüşümlü çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde Şener Özbayraklı ile Ferdi Kadıoğlu salonda çalıştı.

Kasımpaşa maçında ayak tabanına darbe aldığı için son iki antrenmana katılmayan Mehmet Ekici, takıma döndü. Antrenmanın ilk bölümünde takıma katılan Mehmet, çift kale maça dahil olmayarak bireysel çalışma yaptı.

Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey ise antrenmana katılmadı. Kasığında kısmi yırtık oluşan Frey'in 2 hafta daha takımdan ayrı kalacağı ve ligin son haftasındaki Antalyaspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Fenerbahçe Futbol Okulu'ndan gelen bir grup öğrenci antrenmanı takip ederek futbolcular ve teknik direktör Ersun Yanal'la fotoğraf çektirdi. Öğrencilerin arasında, antrenmanı izleyen Fenerbahçe'nin eski kalecisi Engin İpekoğlu'nun oğlu da yer aldı.

Sarı-lacivertliler, Akhisarspor maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.