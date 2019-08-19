Fenerbahçe, Frey'in 1 yıllığına Nürnberg'e kiralandığını açıkladı

Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş'la görüşmelerini sürdüren Lecce, yıldız golcüyle anlaşmaya vardı.

Milan tarafından satış listesine konulan Diego Laxalt'ın Fenerbahçe'yi düşünmediği öğrenildi.

Fransa'nın L'Équipe gazetesi Daniel Sturridge'in Trabzonspor ile sözleşme imzalayacağını açıkladı.

Galatasaray'da geleceği merakla beklenen Mbaye Diagne, bu kez Suudi Arabistan'dan gelen teklife sıcak baktı.

Anadolu Efes ve Darüşşafaka'nın eski başantrenörü David Blatt, PPMS hastalığına yakalandığını açıkladı.

Didier Drogba'dan şaşırtan karar! Adaylığını koyuyor...

Galatasaray'ın da eski oyuncularından olan Didier Drogba, ülkesinde futbol federasyonuna aday oldu.