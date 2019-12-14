'MHK başkanının orada ne işi var!'

AKŞAM

G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp, F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy arasındaki görüşmeye tepki gösterdi: “TFF Başkanı ve yöneticileri, kulüp başkanları ve yöneticileriyle görüşebilir, bir araya gelebilir. Bu gayet normal. Hem bilgi alışverişi hem de güven açısından aklımıza hiçbir şey gelmez. Benim aklıma hiçbir şey gelmez. Biz Nihat Bey ile oturduk. Kendisi de geldi buraya, biz de gittik ‘Hayırlı olsun’ diye, konuştuk herkesin huzurunda. Hiçbir sorun yok ama resmi olmayan bir makamda, TFF ya da MHK’nın resmi olmayan bir odasında özel bir büroda siz TFF Başkanı, hem de mensubu olduğunuz eski bir ikinci başkan iken, bir kulüp başkanı ve ikinci başkanıyla görüşebilirsiniz, tamam. Biz iyi niyetli bakıyoruz ama oraya MHK Başkanı da gelip katılırsa, bir iddiaya göre başkan yardımcısının da geldiği söyleniyor. 2.5 saat bir konuşma yaparlarsa ben yarışan bir taraf olarak bundan rahatsız olurum.”

NEDEN 40’A ÇIKARDINIZ!

CENGİZ: “G.Saray Falcao’yu aldı paraları harcadı’ deniliyor ve bunu da sürekli söyleyenler var. Peki ben söylüyorum; biz TFF’nin harcama limitleri içindeyiz. Peki bize karşı ortalığı yangın yerine çevirip, ayağa kaldıranlar nerede! G.Saray’a karşı ortalığı ayağa kaldıranlara soruyorum, neden yüzde 40’a çıkardınız? Daha bizim 116 milyon harcama limitimiz var.”

SİSTEMİ BİZ BOZDUK

CENGİZ: “Özellikle VAR sistemini biz bozduk. Alanya ve Trabzon’u da tebrik ederim. Biz bazı pozisyonları eleştirirken o kulübü hedef almıyoruz. Biz elle gol atılacağını öğrendik ve orada VAR’da oturan hakem, uluslararası alanda başarısıyla iftihar ettiğimiz bir hakem. Yerelde pek başarılı değil maalesef. Ofsayt çizgileri yanlış çiziliyor”