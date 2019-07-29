Mevlüt Erdinç, Antalyaspor'a imza atmaya çok yakın

Antalyaspor geride bıraktığımız sezonda Medipol Başakşehir'den kiraladığı Mevlüt Erdinç'in yeni sezon öncesinde bonservisini almayı planlıyor.

Başakşehir ile uzun zamandır görüşmelerini sürdüren Antalyaspor, transferde son aşamaya geldi.

Turuncu- Lacivertliler'in Muhammet Demir, Fredrik Gulbrandsen ve Enzo Crivelli'yi renklerine bağlaması sonrasında transferin önü iyice açıldı.

Kadrosunda Demba Ba ve Robinho gibi yıldız golcüleri de bulunduran İstanbul ekibi, Mevlüt'ün ayrılmasına onay verecek.

32 yaşındaki oyuncunun da Antalya'ya dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

(Fanatik)