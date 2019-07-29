Mevlüt Erdinç, Antalyaspor'a imza atmaya çok yakın

Başakşehir ile uzun zamandır görüşmelerini sürdüren Antalyaspor, transferde son aşamaya geldi.
Turuncu- Lacivertliler'in Muhammet Demir, Fredrik Gulbrandsen ve Enzo Crivelli'yi renklerine bağlaması sonrasında transferin önü iyice açıldı.
Kadrosunda Demba Ba ve Robinho gibi yıldız golcüleri de bulunduran İstanbul ekibi, Mevlüt'ün ayrılmasına onay verecek.
32 yaşındaki oyuncunun da Antalya'ya dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.
(Fanatik)
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Luyindama transferini bitirdiklerini açıkladı.
Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken gündemdeki Daniel Sturridge hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Medipol Başakşehir, Portekizli stoper Miguel Vieria ile prensip anlaşmasına vardı.
Dünyaca ünlü menajer Bayram Tutumlu, Galatasaray'ın transfer politikası haricinde Abdullah Avcı, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Cengiz Ünder hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Monaco kulübü Falcao'nun yerine Real Madrid'den Mariano Diaz'ı kadrosuna katmak girişimlerini hızlandırırken, bu transferin gerçekleşmesi halinde Falcao'nun serbest bırakılacağı iddia edildi.
Beşiktaş yardımcı antrenörü Orhan Ak, tepkiler üzerine açıklama yaptı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Audi Cup için Almanya'ya gitmeden önce Marsilya'ya uçtu. Koç, Yanal'ın ısrarla istediği Luz Gustavo için kulübü ile pazarlık masasında.