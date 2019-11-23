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Metz, Galatasaray'ın genç kalecisi Berk Balaban'a talip oldu!

Metz, Galatasaray'ın genç kalecisi Berk Balaban'a talip oldu!

Galatasaray U-19 takımında forma giyen 18 yaşındaki kaleci Berk Balaban’a, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz talip oldu. Fransız temsilcisinin Galatasaray'a 2-3 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli ve sonraki satıştan ise yüzde 40 pay önerdiği bilgisine ulaşıldı.

Galatasaray’ın U-19 takımında forma giyen 18 yaşındaki file bekçisi Berk Balaban’a, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz talip oldu. Kırmızı-Beyazlı ekibin, genç eldiven için Galatasaray Yönetimi’ne 2-3 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli ve sonraki satıştan ise yüzde 40 pay önerdiği bilgisine ulaşıldı.

Metz’in, ilk görüşmeler için devre arası transfer döneminde Sarı-Kırmızılılar’ın kapısını çalması bekleniyor.

(Fanatik)


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