Metz, Galatasaray'ın genç kalecisi Berk Balaban'a talip oldu!

Galatasaray’ın U-19 takımında forma giyen 18 yaşındaki file bekçisi Berk Balaban’a, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz talip oldu. Kırmızı-Beyazlı ekibin, genç eldiven için Galatasaray Yönetimi’ne 2-3 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli ve sonraki satıştan ise yüzde 40 pay önerdiği bilgisine ulaşıldı.

Metz’in, ilk görüşmeler için devre arası transfer döneminde Sarı-Kırmızılılar’ın kapısını çalması bekleniyor.

(Fanatik)