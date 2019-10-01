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  3. Metin Diyadin: Bu mücadeleyi her zaman vermemiz lazım

Metin Diyadin: Bu mücadeleyi her zaman vermemiz lazım

Metin Diyadin: Bu mücadeleyi her zaman vermemiz lazım

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Diyadin, "Zorlu süreçte böyle bir galibiyet, derbiyi kazanmak tabii ki önemliydi." dedi.

Başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Metin Diyadin, zorlu süreçte önemli galibiyet aldıklarını söyledi.

Diyadin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

Yedi yıl aradan sonra oynanan derbiye iyi hazırlandıklarını belirten Diyadin, "Çocuklar inandılar, sonuna kadar mücadele ettiler. Bizler de neler yapmaları gerektiğini söyledik. Taraftarımızın da 90 dakika boyunca takımı itmesi bu tip maçlar için önemli. Hepsini tebrik ediyorum. Zorlu süreçte böyle bir galibiyet, derbiyi kazanmak tabii ki önemliydi." diye konuştu.

Diyadin, karşılaşmada kırmızı kart görmesiyle ilgili ise şunları kaydetti:

"Hakem çizgi ihlali diye beni attı. Ancak bunlar pozisyon icabı maçlarda oluyor. Size benzer birçok görüntü gösterebilirim. Bir uyarı ya da sarı kart olmadan doğrudan atması bizi de şaşırttı. Sarı kart göstermen gereken oyuncuyu bile uyarıyorsun. Anlık önümdeki pozisyonunda 'faulü versene hocam' dedim. O ara bir adım çizgiyi geçmişim. Beni dışarı atıyorsun, önce gel bir uyar ya da sarı kart göster."

"Takım istediğiniz seviyeye ulaştı mı?" sorusu üzerine Diyadin, kısıtlı kadroya sahip olduklarına işaret ederek, "İstek, coşku, takımla bütünleşme olarak öyle ama bu mücadeleyi her zaman vermemiz lazım. Ancak böyle savaşabiliriz. Mücadelenin biraz düşmesi bize uymaz. İki haftadır da çocuklar her şeylerinin üstüne çıkmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

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