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  • 03 Mayıs 2020 Pazar 08:00
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  • 03 Mayıs 2020 Pazar 09:54

Mesut'tan 114 bin yemek&koli

Mesut'tan 114 bin yemek&koli

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Arsenal'ın yıldız oyuncusu Kızılay'ın ‘Ramazan ayı' kampanyasına destek verdi... Türk Kızılayı'na 713 bin TL'lik destekte bulunan Mesut Özil'in bağışıyla Somali'nin başkenti Mogadişu'da 90 bin, Türkiye'de binlerce kişiye iftar yemeği verilecek. Ayrıca 2 bin aileye de gıda kolisi dağıtılacak.

AKŞAM

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Türk Kızılayı’nın Ramazan ayı için başlattığı kampanyaya 114 bin kişilik iftar yemeği ve gıda kolisi bağışlayarak önemli bir destek verdi. Türk Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, Mesut Özil’in, “Dertler paylaştıkça bitecek, yeter ki inan buna” sloganıyla yürütülen kampanyaya, ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için 713 bin liralık destekte bulunduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcunun bağışıyla, Türkiye genelindeki aşevlerinde yaklaşık olarak 16 bin kişiye iftar yemeği, Türkiye ve Suriye’de biner aileye gıda kolisi, Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Türk Kızılay Aşevi’nde de 90 bin kişiye iftar yemeği verileceği aktarıldı.

DÜĞÜNÜNDE DE YEMEK YEDİ

Mesut’un yaptığı bağışın toplam 114 bin kişiye ulaştırılacağı kaydedildi. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Mesut Özil’e yaptığı bağıştan dolayı teşekkür ederek, “İyilik çemberimizi büyüten Mesut Özil kardeşime ve tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Mesut kardeşimin yaptığı bağışla temin edeceğimiz malzemeleri de, en kısa sürede ihtiyacı olanların evlerine ulaştıracağız. Hayırseverlerimize de buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kampanyamız hâlâ devam ediyor. Bağışlarınızla daha çok haneye ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı. Geçen yıl evlenen Mesut Özil, düğün yemeğini yine Kızılay’a bağışlamış ve 16 bin insana yardım etmişti.

BAYINDIR’DAN DESTEK

Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır, Türk Kızılayı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yaptı. Altay’ın yardımları Bursa’da dağıtılacak.

ILICALI MÜJDEYİ VERDİ

Öte yandan Acun Ilıcalı Instagram canlı yayınında, “Mesut’un kontratı bittiği zaman (2021) bence favori Fenerbahçe olur. Çünkü Başkanımız, Mesut’u getirebilecek bir Başkan. Ben de bu konuda elimden ne gelirse yaparım. Bir çaba içerisindeyiz. Bazı şeyler var ancak anlatamıyorum. Zamanı gelince bazı şeyler açıklanır” dedi.

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