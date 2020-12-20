Mesut Özil'in paylaşımı kafaları karıştırdı

Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in, Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçın ardından yaptığı paylaşım olay oldu. Kırık kalp ve üzgün emoji paylaşan Özil'in bu hareketi kafaları karıştırırken başarılı futbolcunun bu tweetine anında binlerce beğeni ve yorum geldi.

İngiltere Premier Lig’in 14. Hafta maçında Arsenal deplasmanda Everton’a 2-1 mağlup oldu. Topçular’ın galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Rakibini 22. dakikada Rob Holding'in kendi kalesine ve 45. dakikada Yerry Mina'nın attığı gollerle 2-1 mağlup eden Everton, zirve takibini sürdürdü. Arsenal'ın golünü ise 35. dakikada penaltıdan Nicolas Pepe kaydetti.

Üst üste 3. galibiyetini alan ve puanını 26 yapan Everton, maç fazlasıyla Tottenham'ın bir puan önünde ikinci sıraya yerleşti. Ligde 14 puanla 15. sırada kalan Arsenal'ın galibiyet özlemi 7 maça çıktı.

MESUT ÖZİL'İN PAYLAŞIMI

Mesut Özil sosyal medya hesabından kırık kalp ve üzgün emojisi paylaştı. Özil'in bu paylaşımı kafaları karıştırdı. Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız isimin, sarı-lacivertlilerin kaybettiği maçtan sonra bu paylaşımı yapması büyük ilgi gördü.