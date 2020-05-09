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aksam.com.tr
  • 09 Mayıs 2020 Cumartesi 10:59
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  • 09 Mayıs 2020 Cumartesi 10:59

Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması

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Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Arsenal'in yıldız ismi Mesut Özil için menajerinden açıklama geldi.

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

"Mesut Özil ve Fenerbahçe konusu hakkında konuşamam. Ben aynı zamanda avukatım. Mesut'un değil, Arsenal'in de menajerliğini yapıyorum bu iş içerisinde."

"O yüzden hiçbir şekilde gizlilik ilkesine göre konuşma hakkım yok. Hem kendimi, hem oyuncumu gereksiz bir duruma sokmak istemiyorum."

"İleriye yönelik olarak konuşacak olursak; Mesut Özil'in 1 yıllık sözleşmesi var. 1 sene daha Arsenal'de olacak. Bu konuda bir değişiklik olmayacak."

"O yüzden ondan sonra ne olur, zaman gösterecek. Mesut, 32 yaşına gelmiş olacak ve kariyerinde birkaç sene daha olacak. Mesut ve ailesi bir karar verecek. En hayırlısı neyse o olacak."

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