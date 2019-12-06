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  3. Mesut Özil'in bitik görüntüsü dikkatlerden kaçmadı!

Mesut Özil'in bitik görüntüsü dikkatlerden kaçmadı!

Mesut Özil'in bitik görüntüsü dikkatlerden kaçmadı!

Arsenal'de fizik olarak bitik durumda görünen ve futboldan uzaklaşan Mesut Özil kendisini izleyenleri hayrete düşürüyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Önce Arsene Wenger, ardından Unai Emery, şimdi de takım arkadaşlarıyla büyük problemler yaşayan Mesut Özil resmen Arsenal’in elinde kaldı.

AVRUPA KULÜPLERİ MESUT'A KAPILARINI KAPATTI

İspanyol teknik adamla yaşadığı polemiklerin ardından Fredrik Ljungberg’in göreve gelişiyle 2 maçtır ilk 11’de görev alan ve kendisinden beklenen kaliteyi sahaya yansıtması beklenen Mesut Özil’in son hali görenleri hayrete düşürürken, yıldız futbolcunun fizik olarak henüz toparlayamaması İngiliz taraftarları isyan ettirdi. 15.haftası geride kalan Premier Lig’de sadece 5 kez 90 dakika çıkaran 31 yaşındaki orta sahanın dün oynanan Brighton maçında takım arkadaşı Lacazatte’le tartışmasının ardından genç antrenör Ljungberg’e ağır küfürler etmesi dikkatlerden kaçmazken, adı sık sık Avrupa devleriyle anılan oyuncunun sergilediği tavırlar Mesut Özil konusunda kulüpleri geri adım attırmış durumda.

Kendisini futboldan uzaklaştırmış görünen Mesut Özil’in Arsenal’le 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon toplamda 9 maça çıkan Özil sadece 2 asist yapabildi.


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