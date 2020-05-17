Mesut Özil'den örnek davranış

SPOR GÜNDEMİ

Tek yolumuz var: Oynatmak Tek yolumuz var: Oynatmak Nihat Özdemir, 12 Haziran'daki dönüş planında kararlı olduklarını söyledi: “Bir insanın hayatı bile bu ligden önemlidir. Nefes nefese olan bir ligde tek kararımız oynatarak sonlandırmak. Ligde alt ve üst sıralardaki takımların puanları birbirine çok yakın. Tek yolumuz var. Başlamama ihtimalini düşünmek istemiyoruz.”

Virüs çıksa da devam Virüs çıksa da devam UEFA Başkanı Ceferin: “Maçlar oynanırken bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması durumunda öncelik, turnuvanın devam etmesidir. Bu konuda Almanya'nın kurallarına bakıyorum. Almanya durdurulmasını öngörmüyor.”

Rafinha teklifi reddetti Rafinha teklifi reddetti FOX Sports'un haberine Fenerbahçe, devre arasında Flamengo'da forma giyen Rafinha'yı istedi fakat reddedildi.

Ve Fenerbahçe'nin listesi ortaya çıktı Ve Fenerbahçe'nin listesi ortaya çıktı Fenerbahçe'de spekülatif transfer dönemi kapandı. Listenin başında Roma'dan Mert Çetin var. Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile birlikte Sivas'ın yıldızları Mert Hakan ve Emre Kılınç da transfer listesinin önemli isimlerinden...

Messi: Hepsine uymalıyız Messi: Hepsine uymalıyız Lionel Messi, “Karantinada kalma fikri bize hiç sevimli gelmiyor ama nihai kararı beklemeli ve tüm protokollere uymalıyız” dedi.

Hiç kimse bizimle konuşmuyor! Hiç kimse bizimle konuşmuyor! Fenerbahçe'nin Şilili beki Isla, ödeme konusunda bilgi verilmediğini söyledi: “Son günlerde ödeme konusunda kimse bir şey söylemedi. Başkanımız ya da kaptanımız bir açıklama yapmadı. Maaşlar yüzde 30 veya yüzde 50 gibi mi yatacak bilmiyoruz.”