Mesut Özil'den maç davetiyesi fırsatı

Türk asıllı Alman futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, takipçilerden evlerinde Mesut Özil formasıyla çektikleri fotoğraflarını paylaşmalarını istedi.
Mesut, "En beğendiğim fotoğraflar Arsenal'in evinde oynayacağı bir maça 2 kişilik davetiye kazanabilir." ifadesini kullandı.
31 yaşındaki oyuncu, beğendiği fotoğraflara kendi hayatını anlattığı kitabının yanı sıra forma ve şapka hediyeleri de dağıtacağını kaydetti.
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Kevin Grosskreutz'un Dortmund'daki arkadaşları Reus, Sancho, Haaland, Bürki ve Weidenfeller, oyuncunun koronavirüs sebebiyle işleri bozulan restoranına destek olmak için yemek siparişi veren kişilere forma, krampon, kaleci eldiveni gibi ürünlerini dağıtma sözü verdi.
Beşiktaş'ta kiralık oynayan Elneny'yi kulübü Arsenal satmak istiyordu. Futboldaki belirsizlik sonrası Mısırlı'ya iyi bir teklif gelmeyeceğini düşünen İngilizler, Elneny'yi tekrar Beşiktaş'a kiralamaya sıcak bakmaya başladı.
Fenerbahçeli futbolcular çektikleri videolarla 'Evde kal' çağrısında bulundu.
Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru, Süper Lig'de geçen sezon yaşadıkları şampiyonluğu kariyeri boyunca unutamayacağını söyledi.
UEFA, haziran ayında oynanması planlanan milli takım hazırlık maçlarının iptal edildiğini açıkladı.
Koronavirüsü nedeniyle Süper Lig ekibi Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Obi Mikel'in yeni adresi belli oldu. Yıldız futbolcu Brezilyanın Botafogo kulübü ile görüşmelere başladı.
İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Karaman'ın yaşamını yitirmesi Türk futbolunun koronavirüs salgınından verdiği ilk can kaybı olarak kayıtlara geçti.