Mesut Özil'den maç davetiyesi fırsatı

Eski Galatasaraylıya arkadaşlarından yardım eli

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Kevin Grosskreutz'un Dortmund'daki arkadaşları Reus, Sancho, Haaland, Bürki ve Weidenfeller, oyuncunun koronavirüs sebebiyle işleri bozulan restoranına destek olmak için yemek siparişi veren kişilere forma, krampon, kaleci eldiveni gibi ürünlerini dağıtma sözü verdi.