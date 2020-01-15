Mesut Özil'den Fenerbahçe cevabı

Mesut Özil, gelecekte Fenerbahçe'ye transferi ve Türk futbolu hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transferi dışında Beşiktaş'ta kiralık oynayan Elneny ve Avrupa'da forma giyen Türk futbolcular hakkında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE SORUSUNA YANIT

Buradaki bu sene ve seneye de olmak üzere devam edecek kontratımdan çok memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek olmaz. Şu an Türkiye'de oynayıp oynamayacağımı kimse bilemez. Gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum.

Ahmed Kutucu, Çağlar, Ozan ve Merih başta olmak üzere Avrupa'da forma giyen Türk futbolcular hakkında konuşan Mesut Özil, "Onlar adına çok muyluyum ve onlarla gurur duyuyorum. İyi gelişim gösterdiler. Genç yaşlarında bu oyuncular kadar iyi gelişim gösteren fazla oyuncu görmemiştim. Bununla gurur duyuyorum." dedi.

"ELNENY'YE BEŞİKTAŞ'TA OYNAMASININ ÇOK İYİ OLACAĞINI SÖYLEDİM"

Umarım geri dönmek için yeniden şans bulur. Elneny için teklif geldiğinde Türkiye'yi bilen birisi olarak yanıma gelerek oradaki yaşama dair sorular sordu bana. Beşiktaş'ta oynamasının çok iyi olacağını söyledim. Mısır ve Türkiye'nin kültürlerinin ve yemeklerinin benzer olduğunu söyledim. Umarım geri döner çünkü onunla çok eğleniyorduk. O benim küçük kardeşim gibi.

(Futbol Arena)