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Mesut Özil'den bir örnek davranış daha

Mesut Özil'den bir örnek davranış daha

Arsenal'de forma giyen Türk kökenli Mesut Özil yine bir örnek davranışa imza attı.

Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil'in annesi Gulizar Özil'in oğluna yazdığı mektup ortaya çıktı.

Milyonları duygulandıran mektupta Gülizar Özil "Mesut unutma, hayatta hepimiz gibi bu dünyada misafirsiniz. Allah size bir yetenek verdi ama bunu sadece kendinize bakmanız için vermedi. Servetini muhtaç insanlarla paylaşmazsan, benim oğlum değilsin." dedi.

Bu sözleri evinin duvarına asan Mesut Özil, yine bir örnek davranışa imza attı. Gana'da bulunan Mesut Özil Futbol Okulu'na bir kez daha yardım yapan ünlü futbolcu. Okula top, ayakkabı, forma ve okul araç gereçleri yolladı.

Çocuklar ise teşekkür olarak Özil'e karakalem  portre yolladı.


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