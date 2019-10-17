Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8978
  • 6,5363
  • 281.337
  • 94258.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Mesut Özil transferi için son noktayı koydu: En az 2021'e kadar buradayım, gitmiyorum

Mesut Özil transferi için son noktayı koydu: En az 2021'e kadar buradayım, gitmiyorum

Mesut Özil transferi için son noktayı koydu: En az 2021'e kadar buradayım, gitmiyorum

İngiliz basınına röportaj veren Mesut Özil, transfer dedikodularına son noktayı koydu. Yıldız futbolcu sözleşmesini Arsenal'da tamamlayacağını ifade etti.

Arsenal'daki geleceği merak konusu olan Mesut Özil, transfer dedikodularına son noktayı koydu. Yıldız futbolcu Arsenal'da kalacağını açıkladı.

İngiltere'de yayın yapan The Athletic'e röportaj veren Mesut Özil, 2020-21 sezonu sonuna kadar sözleşmesi olduğuna dikkat çekerken kontratını tamamlayacağını duyurdu.

Özil verdiği röportajda mukavelesiyle ilgili olarak, ''Sözleşmeyi imzalarken çok düşündüm. Bunun futbol kariyerimdeki en önemli kararlardan biri olduğunu biliyordum. Amacım sadece iki yıl kalmak değil, geleceğimi Arsenal'a teslim etmekti. Kulüp de bunu istedi.'' dedi.

Takımdan ayrılmayacağını vurgulayan Mesut Özil, ''Bu tür zor zamanlar geçirebilirsiniz. Ancak bu kaçmak için bir gerekçe değil. En az 2021'e kadar buradayım, gitmiyorum'' şeklinde konuştu.

Unai Emery'nin takıma gelmesiyle birlikte forma şansı bulmakta zorlanan Mesut Özil, bu sezon Premier Lig'de yalnızca 1 maçta görev yaptı. 31 yaşındaki futbolcu İngiliz ekibinde yedinci sezonunu geçiriyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Cannes'da şaşırtan pişti
Kenan İmirzalıoğlu'dan çok sert sözler! 'Densizler...'
Kıvanç Tatlıtuğ'dan hayranlarını şaşırtacak karar!
Bir girdi pir girdi, Instagram çöktü 
Alina Boz'dan evlilik açıklaması
<p>Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk sav

Yerli ve Milli Teknoloji TSK´ye Güç Veriyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türklerin en ilginç evlenme teklifleri

Ulaşım 6 saate inecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor