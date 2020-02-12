Mesut Özil: Sözleşme sonunda ne olacak bilmiyorum

Mesut Özil, ESPN'e konuştu. Transfer dönemlerinde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Arsenal ile sözleşmesi 2021'de bitecek olan Mesut Özil, şu anda takımın başarısına odaklandığını fakat sözleşmesi bittikten sonra ne yapacağını bilmediğini, şu anda geleceğini göremediğini söyledi.
"GELECEĞİMİ GÖREMİYORUM ŞU ANDA"
Mesut Özil yaptığı açıklamada, "2021'de Arsenal ile sözleşmem bitecek. Ondan sonra ne olacağını bilmiyorum. Geleceğimi göremiyorum şu anda. Şu anda yapabileceğim Arsenal'in başarısı için elimden geleni yapabilmek. Ondan sonra ne olacağnı hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.
(Futbol Arena)
FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında ihbar bulunan Emre Belözoğlu’na ikinci kez takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararında, Belözoğlu hakkında daha önceden verilen takipsizlik kararı hatırlatılarak, örgüte üyeliğe ilişkin yeterli delil olmadığı kaydedildi.
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için talipler her geçen gün artıyor. Kısa süre önce Aston Villa, Tottenham gibi kulüplerle adı geçen yıldız futbolcu için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor. İtalya'dan Lazio ve Fiorentina, İngiltere'den Aston Villa, Burnley ve Tottenham'ın radarında olan Vedat Muriç için bu kez Manchester United devreye girdi.
Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladığı ancak Belçika'da kadro dışı kalan Mbaye Diagne için son dakika gelişmesi yaşandı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 'FIFA'lık olabiliriz' dediği Club Brugge, Mbaye Diagne'nin antrenmanlara çıkmasına izin verdi.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kulübün borcunun yönetilebilir duruma geldiğini söyledi.
Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.
Şu sıralar adı sık sık Beşiktaş’la anılan Mircea Lucescu İtalya basınına önemli açıklamalarda bulundu.