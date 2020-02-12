Mesut Özil: Sözleşme sonunda ne olacak bilmiyorum

Mesut Özil, geleceği hakkında konuştu. Yıldız futbolcu Arsenal ile sözleşmesi bittikten sonra ne yapacağını bilmediğini söyledi.

Mesut Özil, ESPN'e konuştu. Transfer dönemlerinde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Arsenal ile sözleşmesi 2021'de bitecek olan Mesut Özil, şu anda takımın başarısına odaklandığını fakat sözleşmesi bittikten sonra ne yapacağını bilmediğini, şu anda geleceğini göremediğini söyledi.

"GELECEĞİMİ GÖREMİYORUM ŞU ANDA"

Mesut Özil yaptığı açıklamada, "2021'de Arsenal ile sözleşmem bitecek. Ondan sonra ne olacağını bilmiyorum. Geleceğimi göremiyorum şu anda. Şu anda yapabileceğim Arsenal'in başarısı için elimden geleni yapabilmek. Ondan sonra ne olacağnı hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

(Futbol Arena)