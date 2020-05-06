Mesut Özil satılmalı

Fenerbahçe ile transferi için sık sık ismi geçen Mesut Özil hakkında flaş bir açıklama geldi.
Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Kevin Campbell, Mesut Özil'in satılması gerektiğini söyledi.
Campbell, "Arsenal'in yaratıcı ve oyunu kırabilecek bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı var. Mesut'a haksızlık etmek istemiyorum ancak şu an iyi durumda değil. Ayrıca yalnızca 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Mesut yerine Jack Grealish ve Maddison gibi oyuncular alınabilir" dedi.
Mesut Özil, Arsenal'de bu sezon 23 maçta oynadı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Eski futbolcu Kevin Campbell, Arsenal'in Mesut Özil'i satması gerektiğini söyledi.
Son olarak Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Stjepan Tomas, beIN Sports canlı yayınına bağlandı ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Nenad Bjelica ile görüştüğünü söyledi.
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