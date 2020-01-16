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  • 16 Ocak 2020 Perşembe 08:00
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  • 16 Ocak 2020 Perşembe 09:19

Mesut Özil Fenerbahçe'ye gülümsedi

Mesut Özil Fenerbahçe'ye gülümsedi

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Arsenal’in yıldızı BeINSPORTS Haber’de her şeye cevap verdi: “Fenerbahçe’de oynama konusunda, (gülümseyerek) geleceğin ne getireceğini şimdiden söyleyemem. Türkiye’de oynayıp, oynamama konusunu kimse bilemez. Bunları yaşayarak göreceğiz.”

AKŞAM

ARTETA’NIN teknik direktörlüğe getirilmesiyle Arsenal’de yeniden şans bulmaya başlayan Mesut Özil’in, bir gün Türkiye’de oynayıp oynamayacağı merak konusu. Mesut’la en çok ismi anılan kulüp ise Fenerbahçe. Tecrübeli oyuncunun Çamlıca’da ev satın alması, söylentileri daha da alevlendirmişti. Mesut Özil bu konuda kendisine sorulan soruya gülümseyerek, “Kontratım devam ediyor. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söyleyemem. Türkiye’de oynayıp, oynamama konusunu da kimse şimdiden bilemez” şeklinde cevap verdi.

ELNENY’YE ‘GİT’ DEDİM

Milli Takım’da forma giyen genç oyuncularla ilgili Özil, “Genç Türk oyuncular adına çok mutluyum ve onlarla gurur duyuyorum. Genç yaşlarda bu kadar gelişim gösteren oyuncular görmemiştim” ifadesini kullandı. Arsenal’den takım arkadaşı Elneny’ye tavsiyelerde bulunduğunu da belirten Mesut, “Umarım Elneny geri dönmek için yeniden bir şans bulur. Ona Beşiktaş’ta oynamasının iyi olacağını söyledim. Mısır ve Türkiye’nin kültürlerinin ve yemeklerinin benzer olduğunu söyledim. Umarım geri döner. Çünkü onunla buradayken gerçekten eğleniyorduk” açıklamasını yaptı.

ARTETA TAKIMA NEŞE GETiRDi

MESUT Özil, İngiliz basınına konuştu, teknik direktör değişimiyle Arsenal’e neşe geldiğini söyledi. Özil şu ifadeleri kullandı: “Arteta bizi Arsenal erdemlerine geri döndürdü. Mücadele etmek ve oyunu kontrol etmek, topa sahip olmak. Bunu görebilirsiniz. Herkes gülümsüyor, mutlu, zamanın tadını çıkartıyor. Bence Arteta doğru adam. Neye ihtiyacımız olduğunu tam olarak biliyor. Bize nasıl davranacağını, bizi nasıl başarılı kılacağını biliyor.”

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