Mesut Özil, en iyi 11'ini seçti

Twitter hesabından #askMesut (Mesut'a sor) tagıyla sorulan soruları cevaplayan 31 yaşındaki oyuncu, kızı kanser hastası olan Gary Howes'ı kırmadı.
Özil, Howes'ın, "Mesut, Oxford Çocuk Kanser Hastanesi'ndeki kızıma merhaba demeye gelebilir misin? En azından bir mesaj harika olurdu." mesajına şöyle cevap verdi:
Yasmin için dua ediyorum Gary. Umarım en kısa zamanda tekrar sağlığına kavuşur. Güçlü ol ve gülümsemeye devam et. Aileniz için en iyi dileklerimi sunuyorum. Özel mesaj için iletişim halinde olalım.
Özil, ağır eleştirilerle nasıl baş ettiği sorusuna, "Eleştirileri dinleme, sadece kendine odaklan." cevabını verdi.
Bir takipçisinin "Mesut Özil'in en iyi 11'i nasıl?" sorusunu da cevaplayan Özil, şu futbolcuları seçti:
Kaleci: Iker Casillas
Defans: Philipp Lahm, Sergio Ramos, Jerome Boateng, Marcelo
Orta saha: Xabi Alonso, Santi Cazorla, Kaka, Angel Di Maria, Cristiano Ronaldo
Forvet: Karim Benzema
Kulüplerin 6,2 milyar TL'lik finansal yükümlülüklerinin yapılandırılması için Bankalar Birliği ile görüşmeler son aşamaya geldi. 3 yılı geri ödemesiz 12 yıllık plan, olumlu ilerliyor. Şu an için sorun yok.
Tarihi bir sözleşmeye imza atan Kosovalı Vedat Muriqi'nin futbolculuk kariyeri adeta film olur. Türkiye'deki ilk deneyimi olan Eskişehir'de yabancı sınırına takılan Vedat Giresun'un yolunu tutar. 6 ay oynamakta zorlanan 26 yaşındaki golcünün tüm kariyeri 28 Kasım 2014'teki Antalyaspor maçında 90+4'te attığı golle değişir.
İspanyol basını, milli futbolcunun kiralama bedelini açıkladı. İspanyol Marca gazetesi, “Celta Vigo, Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'a kiralanması konusunda 1 milyon euroya razı oldu. Futbolcu da yeniden ülkesi Türkiye'de oynamak istediği için sorun kalmadı” satırlarına yer verdi.
Galatasaray'ın transferi için İstanbul'a getirdiği Oghenekaro Etebo'nun tercih edilmesindeki en büyük neden oyun tarzı.
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan golcü futbolcu Eran Zahavi, transfer iddialarına ilişkin konuştu.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, “Bizde parladı. İyi para kazandırdı. Vedat'a başarılar dilerim” dedi.