'Mesut özel bir oyuncu'

AKŞAM

ARSENAL’DEN gönderileceği iddia edilen Mesut Özil’e yeni teknik direktörü ve eski takım arkadaşı Mikel Arteta sahip çıktı. Oyun düzenini tecrübeli yıldızın etrafında şekillendireceğinin sinyallerini veren Arteta, “Mesut parlak bir oyuncu ve hücum oyuncularıyla bağlantıları çok iyi. Ancak onun etrafında, onunla uyumlu olacak oyuncuları bulmak zorundayız. Ben böyle hissediyorum. Özil diğer oyuncuların da çalışmasını sağlayacak donanıma sahip. Diğer oyuncuların daha verimli olmasına da izin veren bir yeteneği var. Ancak biraz daha agresif ve baskı istediğinizde şu an bunun için iyi niteliklere sahip değil” ifadesini kullandı.

ARTETA iLE KENDiNi BULACAK

Arteta’nın bu düşüncesi, Mesut’un Türkiye’ye geleceği ve Fenerbahçe’ye transfer olacağı iddialarını da zora soktu. Emery döneminde yeterli şansı bulamayan ve adeta ‘Küskünleri’ oynayan Mesut için bu yeni bir başlangıç anlamına da geliyor. Zira tecrübeli oyuncu Emery tarafından dışlanmıştı. Arsenal taraftarı da Arteta’nın gelişinden sonra Mesut’un eski parlak günlerine döneceğine inanıyor. Bu arada Arsenal dün deplasmanda Everton’la 0-0 berabere kalırken Mesut kadroda yer almadı.

PRES iÇiN YETERSİZ

ARSENAL’İN eski teknik patronu Emery ise Mesut Özil hakkında şu açıklamayı yaptı: “Mesut Özil parlak yeteneğine rağmen Arsenal’de istediğim pres oyunu konusunda gerekli niteliklerden uzak. Mesut Özil’le çok sohbet ettim. Takım için önemli bir oyuncu. Ancak istediğim verimi alamadım.

BiZE iLHAM VERD İLHAM VERDi

CUMA günü İstanbul’da Uygurlar’a yönelik Çin baskılarını protesto için yürüyen Türkler, Reuters tarafından görüntülendi ve dünyaya servis edildi. Haberde Mesut Özil’in açıklamalarının tepkilerin fitilini ateşlediği belirtildi. “Zulmü durdurun” ve “Katil Çin, Doğu Türkistan’dan çık”, “Doğu Türkistan Yalnız Değildir” şeklinde pankartların açıldığı yürüyüşte yer alanlardan Adem Adil, “Mesut Özil’in şerefli davranışı bize ilham verdi. Mesut’un yaptığı gibi herkes bu zulme karşı sesini yükseltmeli” dedi.