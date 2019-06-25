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  3. Mesut Mestan'dan Beşiktaş'a Umut Meraş şoku: Hiçbir anlaşmayı tanımıyoruz

Mesut Mestan'dan Beşiktaş'a Umut Meraş şoku: Hiçbir anlaşmayı tanımıyoruz

Mesut Mestan'dan Beşiktaş'a Umut Meraş şoku: Hiçbir anlaşmayı tanımıyoruz

Umut Meraş transferinde Bursaspor’un eski başkanı Ali Ay ile anlaşan Beşiktaş, Yeşil-Beyazlılarda yönetim değişince büyük bir şok yaşadı. Yeni başkan Mesut Mestan, önceki yönetimle yapılan tüm anlaşmaları tanımayacaklarını açıkladı.

Beşiktaş, Umut Meraş ısrarından vazgeçmiyor. Bursaspor'un eski başkanı Ali Ay'la Umut için her konuda anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlı yönetim, Bursaspor'da yönetimin değişmesi nedeniyle bu transferi askıya almak durumunda kalmıştı. Bursaspor'un yeni başkanı Mesut Mestan daha önceki yönetimle yapılan anlaşmaların hiçbirini tanımayacaklarını açıklayınca Beşiktaş büyük bir şok yaşadı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yeni sezonda Umut Meraş'ı mutlaka takımda tutmak istediğini söylemesi üzerine Başkan Fikret Orman, Mesut Mestan'la en geç bu hafta bir görüşme yapma kararı aldı.

TAKSİT SAYISI AZALACAK

Orman'ın daha önce Bursaspor'a Umut için teklif ettiği 13 milyon TL'yi 13 taksitte ödeme teklifini yenileyeceği ancak bu kez taksit sayısını 8'e indirme önerisinde bulunacakları öğrenildi.

(Takvim)

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