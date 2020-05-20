Mesut Mestan transfer iddialarını yalanladı

Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun liglerin başlayacağı tarihi açıklamasının ardından çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi.
Tüm takımın kenetlendiğini belirten Mestan, tarihi bir süreç yaşadıklarını dile getirdi.
Mestan, Bursaspor camiasında morallerin yerinde olduğunu vurgulayarak, "Koronavirüs süreci bütün takımları olduğu gibi mutlaka bizi de olumsuz etkiledi. Buna rağmen tesislerimizde olumlu bir hava var. Futbolcularımız her koşulda, futbol kenti Bursa'nın takımının Süper Lig'e yükselmesi için var gücüyle çaba gösterecektir." ifadelerini kullandı.
- "Transfer iddiaları tamamen yersiz ve asılsızdır"
Mestan, Çağlar Akbaba'nın Beşiktaş ile görüştüğü iddialarına ilişkin, bilgileri olmadan bu tür görüşmelerin yapılamayacağını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Biz sadece Süper Lig'e çıkmak için mücadele etmiyoruz. En çok kenetlendiğimiz dönemlerde takımı ayrıştırmaya çalışan bazı kişiler de mücadelemize ortak oluyor. Desteğe ve kenetlemeye en çok ihtiyaç dönemlerde bazı futbolcularımızın İstanbul takımlarıyla görüşme yaptığı ve anlaştığı iddiaları tamamen bu yönde yapılmış çabalardır. Ligler başladıktan sonra önemli 6 hafta oynayacağız. Tüm oyuncularımız bu sürece odaklanmış durumda. Transfer iddiaları tamamen yersiz ve asılsızdır. Sezon bitmeden bu şekilde görüşmeler de mümkün değildir. Mutlaka transfer teklifleri gelecektir oyuncularımıza ama şu anda böyle bir durum yok. Futbolcularımızın bizden habersiz görüşme yapması mümkün değildir. Bizim lisanslı oyuncularımız bunlar sonuçta."
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