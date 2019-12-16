Mesut Çin'i çıldırttı

AKŞAM

Çin Devlet Televizyonu, Arsenal’in dün Manchester City’ye 3-0 kaybettiği maçı yayınlamama kararı aldı. Çin Futbol Federasyonu da yaptığı açıklamada, tecrübeli oyuncunun açıklamalarının Çinli futbolseverler tarafından kabul edilemez olduğunu belirtti. Mesut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ey Doğu Türkistan... Ümmetin kanayan yarası... Eziyetlere direnen Mücahid ve Mücahideler topluluğu...

KANAYAN YARASI!..

Zorla İslam’dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı müminler... Kuran’lar yakılıyor... Camiler kapatılıyor... Medreseler yasaklanıyor... Din alimleri birer birer öldürülüyor... Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor... Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor... Tüm bunlara rağmen... Ümmeti Muhammed suskun...” açıklamasında bulunmuştu.