Messi'nin milli kabusu

Kulübü Barcelona'yla kaldırmadık kupa, elde etmedik başarı, kırmadık rekor bırakmayan Messi, ülkesinin kupa hasretine yine son veremedi.

Copa Amerika yarı final karşılaşmasında, kıtanın en önemli iki ülkesi Arjantin ve Brezilya karşı karşıya geldi.

90 dakikanın sonunda 2-0 galip gelen Brezilya, adını finale yazdırdı. Arjantin tarafında ise hüzün vardı.

Messi, Arjantin formasıyla 5. kez Copa Amerika'da boy gösterdi.

İlk kez 2007 yılında bu organizasyonda forma giyen golcü oyuncu, 2007, 2015 ve 2016'da final oynamasına karşın sahadan hep boynu bükük ayrıldı.

Dünya Kupası organizasyonları da Messi ve Arjantin'in makus talihini değiştiremedi.

Yıldız oyuncu 4 Dünya Kupası'nda mavi beyazlı formayı terletti.

Yalnızca 2014 finalinde kupaya yaklaşan Messi; 2006, 2010 ve 2018'deki organizasyonlarda çeyrek finalden ötesini göremedi.

2011 yılında çeyrek finalde, 2019 yılında ise yarı finalde kupaya veda etti.

Dünya basını tangocuların hayal kırıklığını, yine Lionel Messi'nin fotoğrafları üzerinden gördü.

Arjantinli yıldız maçtan sonra yaptığı açıklamada ''Hakemler saçmalık derecesinde kararlar verdiler. VAR'ı bile kontrol etmediler. Bu inanılmaz. Bu oyunun her yerinde oldu. Brezilya'nın lehine kararlar verdiler ve bu tür saçmalıklar bizi oyundan uzaklaştırdı. Bizim hiçbir mazeretimiz yok ama bunu gözden geçirmeli, analiz etmeli ve CONMEBOL'un bu konuda bir şeyler yapmasını ummalıyız. Bizden daha iyi değillerdi. Golü erken buldular ve ikinci gol de aslında bir penaltıdan geldi. Agüero’nun penaltısı verilmedi, sonrasında ikinci golü yedik." ifadelerini kullandı.

Copa America'nın genel istatistiklerinde Arjantin'in üstünlüğüne rağmen son yıllarda turnuvaya, Brezilya damga vuruyor. 1997,1999, 2004 ve 2007'de düzenlenen organizasyonları kazanan Brezilya'nın aksine, Arjantin'in kupa hasreti 26 yıldır sürüyor.

(TRT Spor)