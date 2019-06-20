Messi'li Arjantin yine kazanamadı

Arjantin'in golünü 57. dakikada Lionel Messi penaltıdan kaydetti. Paraguay'ın golü ise 37. dakikada Richard Sanchez'den geldi.

Paraguay'da maçın 63. dakikasında Derlis Gonzalez penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Copa America'nın favorilerinden Arjantin ikinci maçında puanla tanışabilse de henüz galibiyete merhaba diyemedi. İkinci maçında da sahadan beraberlikle ayrılan Paraguay puanını 2'ye yükseltti. Maçın adamı Paraguay'ın kalecisi Roberto Fernandez seçildi.

Tangocular grubun ilk maçında Kolombiya'ya 2-0 mağlup olmuştu. Paraguay ise ilk maçta Katar ile 2-2 berabere kalmıştı.

Grubun diğer maçında Kolombiya, Katar'ı 1-0 mağlup etti.

Messili Arrjantin grubun son maçında Katar ile karşılaşacak. Paraguay ise Kolombiya ile karşı karşıya gelececek.

KOLOMBİYA'DAN 2'DE 2 GELDİ

Copa America'da B Grubu maçında Kolombiya ile Katar Morumbi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kolombiya, Katar'ı 86. dakikada Duvan Zapata'nın attığı golle 1-0 yendi.

Bu sonuçla grupta 2. galibiyetini alan Kolombiya puanını 6'ya çıkardı. Katar ise 1 puanda kaldı.

Kolombiya ilk maçta Arjantin'i 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlamıştı. Katar ise ilk maçta Paraguay ile 2-2 berabere kalmıştı.

B Grubu'nda lider durumda bulunan Kolombiya grubun son maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Katar ise Arjantin ile karşılaşacak.

(TRT Spor)