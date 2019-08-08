Messi'den sonra Gabriel Jesus'a da men cezası

Copa America finalinde Peru karşısında kırmızı kart gördükten sonra VAR kararına şiddetli gösteren Brezilyalı yıldız Gabriel Jesus'a kıtanın yönetim kurulu tarafından 2 ay men cezası verildi.

Copa America finalinde Peru'yu 3-1 mağlup ederek tarihinde 9. kez kıtanın en büyüğü unvanını kazanan Brezilya'da, yıldız futbolcu Gabriel Jesus'un final maçında gördüğü kırmızı kartın yankıları sürüyor.

İngiliz The Daily Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Copa America finalinde Peru karşısında kırmızı kart gördükten sonra VAR kararına şiddetli gösteren Brezilyalı yıldız Gabriel Jesus'a 2 ay uluslararası futboldan men cezası verdi.

CONMEBOL konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Jesus'un her türlü hakaret veya hakaret içeren davranışlarda bulunmak için geçerli olan disiplin kurallarının 7.1. Ve 7.2. maddelerini çiğnediğine karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.