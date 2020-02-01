Mert'i Fonseca engelledi

SPOR GÜNDEMİ

Çin futbolu batıyor Çin futbolu batıyor Lig bu sezon oynanmayabilir, sponsorlar da Çin’den desteklerini çekmeye başladı.

20.30 tepkisi 20.30 tepkisi “Antalya’da saat 20.30’da bir maç oynanmaz. Sivas’ı bilmiyorlar. O maçı saat 20.30’da oynayıp buraya gelirsek, uçak iner veya inmez, bir sürü şey olur. 2 gün sonra Başakşehir ile hayati maçımızı var.”

Kiralık Guilherme Kiralık Guilherme Trabzonspor, Guilherme’nin kiralanması konusunda Alvarenga ile anlaşıldığını ve 100 bin euro ödeneceğini açıkladı.

Derbide hak eden kazansın! Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler Derbide hak eden kazansın! Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler İki kulüp arasında yaşanan söz düellosu ortamı gerdi. Temennimiz bugün 20.00’de oynanacak karşılaşma sonrası hak eden tarafın kazanması, konuşulan tek şeyin saha içindeki futbol olması.

Kasapoğlu'ndan dostluk çağrısı Kasapoğlu'ndan dostluk çağrısı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün oynanacak Trabzonspor-Fenarbahçe karşılaşması öncesinde, dostluk ve fair-play çağrısı yaptı. Kasapoğlu, iki takıma da başarılar diledi.

Lucescu: Her şeye cevap vermem Lucescu: Her şeye cevap vermem Beşiktaş’ta Sportif Direktörlük için adı geçen Lucescu, “Şu anda bunu konuşmak istemiyorum. Benden her şeye cevap vermemi bekliyorsunuz” yorumunu yaptı.