Mert yerini beğendi

Serie A ekibi Roma’da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin, “Roma forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum. Ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde güzel şeyler olacak” dedi.

AKŞAM

MİLLİ takımda da görev alan defans oyuncusu Mert Çetin, ara transfer döneminin en çok istenen oyuncularından oldu. Başta Galatasaray olmak üzere birçok takımın transfer listesinde yer alan genç oyuncu İtalya’daki yaşamı, Roma taraftarının kendisine yaklaşımı ve hedefleri hakkında DHA’ya açıklamalarda bulundu. Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca ile iletişiminin çok iyi olduğunu vurgulayan 23 yaşındaki Çetin, “Aramızdaki ilişki bence iyi çünkü bana güvendiğini hissedebiliyorum” şeklinde konuştu.

NEREDE OLURSA OLSUN

Genç futbolcu, “Yeri geldiğinde sağ bek, yeri geldiğinde orta sahada, güvenini boşa çıkarmadığımı hissediyorum. Nerede görev verirse, nerede boşluk olursa beni oynatmak için can attığını görebiliyorum. Yine şans gelecektir eminim, o şansı da en iyi şekilde değerlendireceğime eminim ve formayı aldıktan sonra da bırakmamak için elimden geleni yapacağım. İlk hedefim kalıcı olmak. Uzun yıllar Roma forması giyebilmek. Roma forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum” diye konuştu.