Mert Nobre: Ligde herkesle kafa kafaya oynayabilecek güçteyiz

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin teknik patronu Mert Nobre, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Hazırlık kampını değerlendiren genç teknik direktör, tesislerdeki olumlu atmosfere dikkat çekerek, "Yaklaşık 21 günlük bir kamp dönemi geçirdik. Tüm grup inanılmaz çalışıyor. Çalışkan bir takıma sahibiz. Yeni oyuncular da geliyor. Herkes form olarak yüzde 100 değil. En az bir iki haftaya daha ihtiyaç var yüzde 100 form için. Ama futbolcuların performansından çok mutluyum. Tesislerde atmosfer ve hava çok iyi" diye konuştu.
Nobre, genç oyuncuların performansı için ise "Bizim genç oyuncularımız çok kaliteli. İki forvetimiz Baran ve Gökhan, Arda, şu an milli takımda olan Berat ve İlker... Genç oyuncularımızın hepsinin kalitesi iyi. Bu karışım çok önemli. Tecrübeliler ve genç oyuncuları birleştiriyoruz. En kısa zamanda 4-5 genç oyuncuyu ilk 11'e yerleştirmek istiyoruz" dedi.
Sezonun ilk dört haftalık periyoduna da değinen Nobre, her takımla kafa kafaya oynayabilecek güçleri olduğunu söyledi. Mert Nobre, "Fikstür kolay değil, her fikstür zor ama bizim takımımız iyi. Eksiklerimiz var pozisyonlarda ama ben mutluyum takımın gidişatından. Fikstürde Beşiktaş'la maçımız var, Konyaspor ve Antalyaspor'la maçlarımız var. Bence biz hepsi ile kafa kafaya oynayabilecek güçteyiz. Hiçbir farkımız yok" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un gol kralı forveti Alexander Sörloth konusunda RB Leipzig'in inadı sürüyor.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, eski futbolcusu Giuliano'yla da her konuda anlaşma sağladı. Resmi imzaların atılması için Brezilyalı futbolcunun Al Nasr ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, yönetimle yaptığı yeni sezon toplantısında, “Gönderilecek oyuncular için acele edelim. Uygun şartlarla gönderemiyorsak oyuncuyu kazanalım” dediği öğrenildi.
Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'a, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza önerildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Brezilyalı futbolcunun menajerinden maliyet raporu istedi. 31 yaşındaki ön libero, Medipol Başakşehir'in de radarında.
Orta saha transferi için yaptığı girişimlerden somut bir sonuç elde edemeyen Galatasaray, maliyeti uygun isimlere yöneldi. Norveç Milli Takımı'ndan Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui'nin arkadaşı olan Stefan Johansen, Galatasaray'ın radarına girdi. Ada basını, Sarı Kırmızılı ekibin Johansen için Fulham'a kiralama teklifi yapacağını iddia etti.
Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir yandan da takımdan gönderilecek oyuncular üzerinde mesai harcıyor. Siyah-Beyazlı yönetim; Enzo Roco, Tyler Boyd, Isimat Mirin ve Jeremain Lens'ten kendilerine takım bulmasını istedi.