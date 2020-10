Mert Nobre: Forvet ve 10 numara istedim ama harcama limiti sebebiyle transfer zor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

Mert Nobre, 4 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Ligin 3. haftasını maç yapmadan geçen başkent ekibinin teknik direktörü Nobre, 2 maçta alınan 1 puanın yeterli olmadığını belirterek, "Takımdan daha çok şey bekliyorum. İyi oyuncular, potansiyel var. Bu potansiyeli inşallah bu maçta gösteririz." dedi.

Son pas ve vuruşlarda sıkıntı yaşadıklarını anlatan Nobre, pandemi nedeniyle hazırlık maçı yapamamalarının taktiksel açıdan eksikliğini hissettiklerini dile getirdi.

Takımın hem fiziksel hem de taktiksel anlamda daha iyiye gittiğine işaret eden 39 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş maçına ilişkin "Bu maçlar her zaman bambaşka maçlar. Her zaman zor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları her zaman zor. Tabii ki bu ligde çok kolay maç yok. Beşiktaş'ın son maçtaki performansı iyi değildi. 4-1 mağlup oldular ama oyuncuları daha hazır. Bambaşka bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Nobre, ilk 2 haftaya göre daha farklı bir Gençlerbirliği izlettirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Performansımızın aşağı yukarı yüzde 50-60'ını sergiledik. İnşallah en kısa zamanda daha iyi olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Her zaman galibiyet için sahaya çıktıklarını söyleyen Nobre, şöyle devam etti:

"Bizim hedefimiz her zaman galibiyet. Beşiktaş büyük takım, saygı duyuyoruz. Tabii ki çok zor maç ama kafamızda her zaman puan var. İki maçta aldığımız 1 puan çok az. Bu maç çok önemli. Diğer tarafta büyük takım var. Motivasyonumuz daha farklı olacaktır. İnşallah daha iyi performans sergileyeceğiz."

- "TRANSFER ZOR"



Nobre, forvet ve 10 numara bölgeleri için yönetime transfer talebini ilettiğini ancak harcama limiti nedeniyle transferin gerçekleşmesinin zor olduğunu ifade etti.

Henüz forma şansı bulamayan yeni transfer Dominik Furman'ın yetenekli ancak fiziksel açıdan hazır olmadığını belirten Nobre, geçen sezon 39 golün 24'ünü atan Bogdan Stancu-Giovanni Sio ikilisinin ise sezon öncesi çalışmalara geç başladığına değinerek şunları kaydetti:

"Fiziksel olarak tam hazır değiller. Çünkü 11 Ağustos'ta kamp başladı. Stancu ve Sio rahatsızlandılar, pandemi nedeniyle tedbir amaçlı en az 7 gün evde kaldılar. Testlerde olumsuz bir şey çıkmadı. Sio ve Stancu, 23 Ağustos'ta antrenmanlara başladılar. İlk maça kadar aşağı yukarı 18 gün antrenman yaptılar. Bu çok az. İkisi de çok iyi oyuncu. Geçen sene çok iyi performans gösterdiler. İnşallah bu sene daha iyi olurlar. İki maçta fiziksel olarak tam hazır değillerdi. Şimdi daha iyiler."

Genç futbolcu Berat Ayberk Özdemir'in takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soru üzerine de Nobre, "Genç futbolcu, kafası karışabilir. 21 yaşında, bu normaldir. Bir teklif geldi, kafası tabii ki biraz karıştı. Futbolda her şey olabilir. Kalacak derim yarın kulüp için iyi bir teklif gelir. Transfer döneminde son saate kadar her şey olabilir." diye konuştu.