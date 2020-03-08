  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 08 Mart 2020 Pazar 21:34
  • |
  • 08 Mart 2020 Pazar 21:34

Mert Hakan'dan Galatasaray iddialarına açıklama

Mert Hakan'dan Galatasaray iddialarına açıklama

Paylaş

Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı. Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan Yandaş ilk olarak, "Maça inanılmaz başladık, biz bile böyle başlayacağımızı beklemiyorduk. Golü bulduk sonra bize yakışmayan 2 gol yedik. İlk yarı Galatasaray istediği pozisyonları buldu. Devre arasında, yine aynı başlayıp, maçı lehimize çevireceğimizi biliyorduk. Bu seneki hedeflerimizden biri, iç sahada maç kaybetmeden devam etmek" dedi.

Sivasspor'un orta saha oyuncusu ayrıca, "Santrforun 10 golü var, benim 7 golüm var, Hakan ağabeyin golleri var. Galatasaray pas oyununu inanılmaz oynayan takımlardan, bizi inanılmaz zorladılar. 1 puan aldığımız için de, burada kaybetmediğimiz için de mutluyuz." açıklamasını yaptı

GALATASARAY'A TRANSFER CEVABI

TRT Spor'a da konuşan Mert Hakan Yandaş, "İnanılmaz başlamıştık ama vurduğumda Muslera çıkardı. Öne de geçtik ama basit goller yedik. Galatasaray ligin en iyi takımlarından ve bizi zor duruma soktular. İkinci yarıda biz iyiydik, içeride kaybetmediğimiz için mutluyuz. Galatasaray'a transferim hakkında çıkanlar üzücü şeyler... Profesyonel insanlarız, sezon sonu gelince olabilir ama ben Sivasspor arması taşıyorum. Benim farklı düşüncem olur mu? Bizim aile terbiyemiz var. Biz iyi insanlardan oluşan bir ülkeyiz. İnsanları karalamak kolay olmamalı" sözlerini kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Hakan Arslan: Kolay lokma değiliz

title

Jean Michael Seri: Böyle penaltı olmaz

title

Semih Özsoy: Skandal bir geceydi

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

Sivas'ta üzülen yok!
Sivas'ta üzülen yok!

Sivas'ta üzülen yok!

Fatih Terim'den penaltı kararına tepki
Fatih Terim'den penaltı kararına tepki

Fatih Terim'den penaltı kararına tepki

Penaltı için büyük tepki!
Penaltı için büyük tepki!

Penaltı için büyük tepki!

'Skandal bir geceydi'
'Skandal bir geceydi'

'Skandal bir geceydi'

Çok sert açıklama! 'Onlar satmayı iyi bilir'
Çok sert açıklama! 'Onlar satmayı iyi bilir'

Çok sert açıklama! 'Onlar satmayı iyi bilir'

Alanyaspor kaçtı, Rizespor yakaladı
Alanyaspor kaçtı, Rizespor yakaladı

Alanyaspor kaçtı, Rizespor yakaladı

Çaykur Rizespor'dan gönülleri fethedecek hareket!
Çaykur Rizespor'dan gönülleri fethedecek hareket!

Çaykur Rizespor'dan gönülleri fethedecek hareket!
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.