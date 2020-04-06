Mert Hakan Yandaş'ın futbol hasreti

Trabzonspor açıkladı: 2 futbolcumuz şehirden ayrıldı

Trabzonspor, Alexander Sörloth ve Erce Kardeşler'in Trabzon Valiliği tarafından verilen seyahat belgesiyle Trabzon'dan ayrıldıklarını açıkladı. Öte yandan Bordo-Mavililer, Futbol A Takımı'nın 2 Mayıs 2020 günü saat 15:00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak hazırlıklara başlayacağını da bildirdi.