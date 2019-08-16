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aksam.com.tr
  • 16 Ağustos 2019 Cuma 19:12
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  • 16 Ağustos 2019 Cuma 19:28

Mert Çetin resmen Roma'da! İşte transfer bedeli

Mert Çetin resmen Roma'da! İşte transfer bedeli

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İtalya Ligi takımlarından Roma, Gençlerbirliği'nden Mert Çetin'in transferini gerçekleştirdiğini resmen açıkladı.

Roma Kulübü'nden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki defans oyuncusunun bonservisi için Gençlerbirliği'ne 3 milyon euro ödendiği duyuruldu. Ayrıca bir sonraki satışın 5 milyon euroyu geçmesi halinde Gençlerbirliği'ne %10 pay verileceği belirtildi.

İtalyan ekibi, 2024 yılına kadar sözleşme imzaladığı Mert Çetin'in 15 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.

Transferinin ardından açıklama yapan Mert Çetin "Roma'ya transfer olduğum için çok mutluyum. Burada olmak kelimelerle tarif edilemez. Kulübün ve taraftarların beklentilerini karşılayacağıma eminim." dedi.

Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi ise "Mert Çetin'i transfer ettiğimiz için mutluyuz. Genç bir oyuncu ama onunla ilgili büyük umutlarımız var." açıklamasını yaptı.

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