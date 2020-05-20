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aksam.com.tr
  • 20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:38
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  • 20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:38

Mert Çetin için F.Bahçe ve G.Saray yarışta

Mert Çetin için F.Bahçe ve G.Saray yarışta

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Teknik direktör Mustafa Kaplan, Roma'da forma giyen Mert Çetin'in Fenerbahçe ya da Galatasaray'a kiralanacağını söyledi. Kaplan, "Fenerbahçe onun transferini çok istiyor. Galatasaray'a da transferi olabilir. Fenerbahçe'de stoper ihtiyacı daha çok olduğu için tercihini Fenerbahçe'den yana kullanabilir" dedi.

Gençlerbirliği'nin eski teknik direktörü Mustafa Kaplan, takımı çalıştırdığı dönemden öğrencileri olan Mert Çetin, Ahmet Oğuz ve Berat Özdemir'in transferiyle ilgili konuştu. Radyospor'a konuşan Kaplan'ın sözleri şöyle:

"MERT ÇETİN FENERBAHÇE'YE YAKIN"

"Mert Çetin'in Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var. Fenerbahçe onun transferini çok istiyor. Galatasaray'a da transferi olabilir. Her iki takımın da gündeminde olduğunu iyi biliyorum. Roma'dan bütünüyle ayrılmayacaktır ama kiralık olarak gelip Türkiye'de oynamak istiyor. Kendisiyle yaptığım en son görüşmede bunu söyledi. Roma, Mert için Gençlerbirliği'ne 3 milyon Euro ödemişti. Fenerbahçe'de stoper ihtiyacı daha çok olduğu için tercihini Fenerbahçe'den yana kullanabilir."

"BEŞİKTAŞ'IN AHMET OĞUZ'U ALMASINI İSTERİM"

"Ahmet Oğuz ile Hacettepe ve Gençlerbirliği'nde uzun yıllar çalıştık. Kendi mevkiisinde çok kaliteli, çok profesyonel bir oyuncu. Artık Ahmet'in Gençlerbirliği'nde çıkması gerektiğini düşünüyorum. Büyük takımlarda kesinlikle faydalı olur. Gücü, kuvveti ve atletik yapısı, dinamizmi çok iyi bir oyuncu. Beşiktaş'ın, eğer gerçekten bu transferi istiyorsa, hemen almasını isterim."

"FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR, BERAT'I İSTİYOR"

"Berat Ayberk Özdemir benim A takıma çıkarttığım bir oyuncuydu. Trabzonspor ve Fenerbahçe onun transferiyle ilgileniyor. Bunu bir buçuk ay önce duydum. Ben Gençlerbirliği'ndeyken de Berat'ı yurtdışından isteyenler vardı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Berat ile ilgilendiğini biliyorum. Berat santrafordu, biz orta saha yaptık. Bundan sonra Türk oyunculara daha çok değer verilecek. Ben büyük takımların yerinde olsam bu tür oyuncuları hemen alırım. Berat'ın bu yaz Trabzonspor ya da Fenerbahçe'ye transferi söz konusu."

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