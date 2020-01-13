Merih Demiral'ın sakatlığı Galatasaray'ın Murillo transferini dolaylı yoldan olumsuz etkiledi

Roma maçında ağır bir sakatlık yaşayan Merih Demiral, Galatasaray'ın transfer planlarını da bozdu.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam Roma deplasmanında attığı golden sonra sakatlanan ve 19.dakikada oyundan çıkan Merih Demiral’ın büyük talihsizlik yaşaması Galatasaray’ı da yakından etkiledi.

MERİH SAKATLANDI RUGANİ JUVE'DE KALDI

Serie A’da düşme hattının üzerinde olan ve dün evinde Brescia’yı 4-1 yenerek biraz olsun rahatlatan Sampdoria’nın Juventus’tan Rugani’yi istediği öğrenilirken, siyah beyazlı kulübün Merih’in sakatlanmasının ardından bu teklife soğuk baktığı belirtildi. Defans hattını güçlendirmek isteyen Claudio Ranieri’nin Rugani’yi kadrosuna katar katmaz Murillo’nun gidişini onaylayacağı bildirilirken, Galatasaray’ın gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.