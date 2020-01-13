Merih Demiral'ın sakatlığı Galatasaray'ın Murillo transferini dolaylı yoldan olumsuz etkiledi

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Dün akşam Roma deplasmanında attığı golden sonra sakatlanan ve 19.dakikada oyundan çıkan Merih Demiral’ın büyük talihsizlik yaşaması Galatasaray’ı da yakından etkiledi.
MERİH SAKATLANDI RUGANİ JUVE'DE KALDI
Serie A’da düşme hattının üzerinde olan ve dün evinde Brescia’yı 4-1 yenerek biraz olsun rahatlatan Sampdoria’nın Juventus’tan Rugani’yi istediği öğrenilirken, siyah beyazlı kulübün Merih’in sakatlanmasının ardından bu teklife soğuk baktığı belirtildi. Defans hattını güçlendirmek isteyen Claudio Ranieri’nin Rugani’yi kadrosuna katar katmaz Murillo’nun gidişini onaylayacağı bildirilirken, Galatasaray’ın gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.
Trabzonspor’da merakla beklenen 14:61 açıklaması geldi. Bordo-Mavililer, Ali Koç’un sözlerine cevap verdi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral’ın, geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edileceği ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Roma maçında ağır bir sakatlık yaşayan Merih Demiral, Galatasaray'ın transfer planlarını da bozdu.
Golcü arayışlarına devam eden Beşiktaş, Slovakya'da Zilina forması giyen Robert Bozenik ile ilgileniyor.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sözlerine cevap verdi. Cengiz’in ağır ifadeler kullanması dikkat çekti.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bordo-mavili kulüp hakkında yaptığı açıklamalara saat 14:61'de cevap vereceklerini açıkladı.
Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı başladı. 17 Ocak'a kadar sürecek çalıştayda Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu açılış konuşmasını yaptı.