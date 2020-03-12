Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, takım arkadaşı Daniele Rugani'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

‘Sağlığım gayet iyi’ diyen Merih Demiral şu ifadeleri kullandı:



“Koronavirüs sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim.

Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın.”