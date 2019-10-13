Merih Demiral'dan Fransa'ya mesaj! 'Niye çekinelim?'

Kariyerini İtalyan devi Juventus'ta sürdüren Merih Demiral, A Milli Takım'da gösterdiği performansla alkışları toplamaya devam ediyor.

Arnavutluk karşısında 10 kafa topunun 9'unu alan, 15 ikili mücadelenin 13'ünü kazanan Merih, önceki günkü mücadelenin son anlarında yaptığı iki kritik müdahaleyle büyük bir şok yaşamamızı engellemişti. Fransa karşısında da takımımızın savunmadaki en önemli oyuncularının başında gelecek olan tecrübeli futbolcu, pazartesi günkü rakibimizden çekinmediklerini belirterek, "Niye çekinelim? Türk bayrağını temsil ettiğimiz bir yer burası. En iyisinden bile çekinmeyiz. Çıkar ölene dek oynarız. Korku benim barındırdığım bir duygu değil. Özellikle Türk armasıyla" dedi.

MERİH DEMİRAL'IN PERFORMANSI

Dakika: 90

Kazanılan hava topu: 10 (9)

Kazanılan ikili mücadele: 5 (4)

İsabetli pas: 56

Topu uzaklaştırma: 5

İsabetli şut: 1

Pas arası: 1

Top çalma: 1