Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7705
  • 6,5692
  • 260.337
  • 95.757
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Merih Demiral ve Abdülkadir Ömür umreye gitti

Merih Demiral ve Abdülkadir Ömür umreye gitti

Merih Demiral ve Abdülkadir Ömür umreye gitti

Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür ile Sassuolo'nun genç yıldızı Merih Demiral umreye gitti. İhram giyen iki milli futbolcu ayrıca Medine gezisi de yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nın iki yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür ve Merih Demirel Medine'ye gitti.

Transferin iki gözde ismi Trabzonspor'lu Abdülkadir Ömür ile İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen Merih Demiral, arkadaşlarıyla birlikte Medine'ye gitti. İslam aleminin en kutsal yerlerinden olan Medine'ye giden iki yıldız isim burada ihram giyerek kutsal mekanları gezdiler.

Hz. Muhammed'in hicretten sonra inşa ettirdiği ve namaz kıldırdığı yer olan Peygamber Cami'ni ziyaret eden iki oyuncu burada namaz kılarak yeni sezon öncesi dua etti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geri mi dönüyor?
Velayet artık İnci'de
Genç oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer aşkının ilk fotoğrafı!
Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit bakın ilk hangi dizide karşımıza çıkmıştı!
'Ben yandım oğlun yanmasın'

Bu da Su Bisikleti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Mersin'de trafikte uyuşturucu testi dönemi

THY, şehit Eren Bülbül'ün anısına rüya uçağa 'Maçka' ismini koydu