Merih Demiral Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarıldı

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray'da çatı operasyonu G.Saray'da çatı operasyonu Galatasaray’da başkan adayları çalışmaya başladı. Ozan Korkut, Burak Elmas, Ali Fatinoğlu, Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir isimleri kulislerde konuşuluyor. Korkut, Elmas ve Fatinoğlu ‘Çatı aday’ konusunda hemfikirler. Bu konuda eski başkanlar Faruk Süren ve Mehmet Cansun isimleri ön plana çıkmış durumda.

'Başkanımız sağ olsun' 'Başkanımız sağ olsun' ERGİN ATAMAN: Hırvatistan, Larkin’e ciddi bir teklif yaptı. Şimdi biz kendi elimizde olan bir oyuncuyu neden kaçıracağız? Sağ olsun, Cumhurbaşkanımız birçok olayda olduğu gibi duyarsız kalmadı buna.

Yerliler azalıyor Yerliler azalıyor TFF’NİN yayın organı Tam Saha Dergisi’nin araştırmasına göre son üç sezonda yerli futbolcuların oynama sürekliliğinde en düşük dönemi yaşıyoruz.

'Değişim 2020'de devam edecek' 'Değişim 2020'de devam edecek' Başkan Ahmet Nur Çebi, Corendon Airlines ile yapılan sponsorluğun ardından, “2019 yılında başlayan değişimi 2020’de de devam ettireceğiz” dedi.

Burak kendine geliyor Burak kendine geliyor Burak kendine geliyor

Zirvenin şifresi 12 puan Zirvenin şifresi 12 puan Sergen Yalçın’ın gelmesiyle yeni bir hava yakalayan Beşiktaş, kritik viraja girdi. Siyah-Beyazlılar, Gaziantep, Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarından 12 puan çıkarırsa zirvenin ortaklarından olacak.