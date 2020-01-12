Merih Demiral, gol attığı Roma maçında sakatlanarak oyunu terk etti

Karşklaşmanın 15. dakikasında yaşanan hava topunda yere inerken zemine ters basan Milli futbolcumuz Merih Demiral yerde kaldı. Tedavisinin ardından oyun alanına dönemeyen Merih Demiral oyundan alındı ve yerini De Ligt'e bıraktı.
Yaşanan bu anların ardından yüreklerimiz ağızımıza gelirken Merih Demiral'ın durumunun yapılacak detaylı testlerin ardından belli olması bekleniyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti ve Olimpiyatlara katılmaya hak kazandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'yı mağlup ederek, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
Juventus'un Roma ile karşı karşıya geldiği maçta Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sakatlanması Türk futbolseverleri şoke etti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ali Koç, Sportif direktör Damien Comolli'nin Simon Falette transferinin ardından twitter hesabı açıp açıklamalar yapmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, daha önce geriden gelerek şampiyon olduklarını anımsatarak, bunu tekrar yapabileceklerine inandığını söyledi.
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Steven Nzonzi, Fransız basınına konuştu.