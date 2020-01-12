Merih Demiral, gol attığı Roma maçında sakatlanarak oyunu terk etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti ve Olimpiyatlara katılmaya hak kazandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'yı mağlup ederek, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Juventus'un Roma ile karşı karşıya geldiği maçta Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sakatlanması Türk futbolseverleri şoke etti.

Ali Koç, Sportif direktör Damien Comolli'nin Simon Falette transferinin ardından twitter hesabı açıp açıklamalar yapmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Feghouli'den şampiyonluk sözleri: Bir kez daha başaracağız

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, daha önce geriden gelerek şampiyon olduklarını anımsatarak, bunu tekrar yapabileceklerine inandığını söyledi.